Ex-man Britney Spears derde keer in twaalf maanden gearresteerd

Het is niet bekend wie Alexander heeft gestalkt. Hij zit momenteel vast in de Williamson County-gevangenis in Franklin en moet op 17 februari voor de rechter komen. Eerder werd Alexander opgepakt voor rijden onder invloed, drugsgebruik en bezit van drugs.

Spears en Alexander trouwden in 2004 in een kerkje in Las Vegas, allebei onder invloed van drank. Het huwelijk duurde echter niet lang: na 55 uur besloot het stel te scheiden. Tegenwoordig is Spears verloofd met haar huidige vriend, Sam Asghari. Alexander lijkt nog steeds te geven om zijn ex-vrouw: meerdere malen liep hij mee in de Free Britney-demonstraties. Daarbij werd gepleit voor het ’bevrijden’ van Spears, die lange tijd onder curatele van haar vader stond.