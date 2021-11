Premium Het beste van De Telegraaf

’Diana had als eerste een affaire tijdens huwelijk met Charles’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Het zou juist Diana zijn geweest die nog vóór Charles een affaire zou hebben gehad. Ⓒ Getty Images

Nu het huwelijk tussen prins Charles en prinses Diana opnieuw in de schijnwerpers staat door de Netflix-serie The Crown, duikt er steeds meer op uit het verleden. Terwijl in The Crown alle vingers naar prins Charles wijzen, beweren boze tongen nu juist dat het Diana is die schuldig is aan het instorten van hun huwelijk.