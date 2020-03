Acht agenten namen foto’s bij crash Kobe Bryant

Tijdens een persconferentie maandag noemde politiesheriff Alex Villanueva het gedrag van zijn collega’s een klap in het gezicht. Hij ving op 26 januari persoonlijk de drie families van de inzittenden op en beloofde hen er alles aan te doen om de privacy van de slachtoffers te beschermen. „Als je er dan een paar dagen later achter komt dat dit is gebeurd, dan voel je je verraden”, aldus de sheriff over zijn collega’s.

Barman

Afgelopen week maakte de L.A. Times bekend dat hulpverleners foto’s hadden gemaakt van de rampplek en de omgekomen slachtoffers en die aan anderen hadden laten zien. TMZ meldt nu dat een barman die in zijn café zag dat een van de politiemedewerkers de beelden aan een vrouw toonde, daar melding van heeft gemaakt bij het korps. Na een eerste intern onderzoek bleken acht agenten foto’s te hebben gemaakt, maakte Villanueva maandag bekend.

Volgens hem waren er maar twee partijen aanwezig op de rampplek die toestemming hadden om foto’s te maken: de vliegverkeerautoriteit en de lijkschouwer. Aangezien het geen plaats delict betrof, hadden de aanwezige agenten die bevoegdheid niet.

Basketballer Kobe Bryant (41) en zijn dochter Gianna (13) waren onderweg naar een basketbalwedstrijd van het meisje. Ook twee van haar teamgenoten en drie van hun ouders overleefden de ramp niet, evenals een assistent-coach en de piloot van de helikopter.