Acteur Dieter Laser (78) overleden

Laser speelde naast The Human Centipede overwegend in Duitse films. De acteur overleed al op 29 februari, maar het nieuws werd pas deze week bekendgemaakt. Regisseur Tom Six prees de Duitse ster op Twitter als „een natuurkracht, een uniek mens en een iconische regisseur. Ik ben zo trots op het feit dat we samen popcultuur hebben gecreëerd. Je zal voor eeuwig voortleven in je films.”

The Human Centipede vertelt over een gestoorde Duitser die een menselijke duizendpoot maakt met een gedeeld darmkanaal. Hij ontvoert toeristen en naait ze met mond en anus aan elkaar vast. De film is berucht en omstreden en werd in diverse landen verboden.