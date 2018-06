Jimmy Kimmel maakt gehakt van Weinstein

Tegen New York Magazine, dat maandag verschijnt, zei de Jimmy Kimmel Live!-host: „Maart is nog ver weg, dus er kan een hoop gebeuren in de tussentijd. Maar dat ik Weinstein niet in bescherming neem, lijkt me duidelijk. Al houd ik er rekening mee dat een aantal genomineerde actrices wellicht onder zijn slachtoffers valt . Het is absoluut niet mijn bedoeling om hun avond te verpesten en oude wonden open te halen.”

Kimmel grapte nog dat de Oscars volgend jaar misschien niet eens doorgaan, omdat Noord-Korea het Dolby Theater in Hollywood, waar de uitreiking plaatsvindt, wellicht als een militair doelwit ziet. Hoewel hij verder niet specifiek op de zaak Weinstein inging, zei de presentator wel dat hij „hoopte dat de gevallen filmproducent de straf krijgt die hij verdient en iedereen verder kan met zijn of haar leven.”