Glen Faria gunt Davina Michelle en Tino Martin hun succes

Glen Faria bracht Duurt te lang al uit in 2013, maar wist de charts niet te bereiken. Davina Michelle vertolkte het nummer vijf jaar later bij tv-programma Beste zangers, waarna het wél een gigantische hit werd. Ze stond er van november vorig jaar tot januari dit jaar mee op 1 in de Top 40; iets wat geen enkele solozangeres eerder was gelukt.

Faria zegt echter geen wrok te koesteren: „Nee, misschien gebeurt voor iedereen wat op dat moment het beste is. Davina maakt radiorondjes, is aan het touren. (...) Davina is belachelijk goed. Ik denk dat we nog maar vijftig procent van haar gezien hebben. Dit nummer geeft haar een duwtje in de rug.”

Ook Tino Martin ging met een liedje van Faria aan de haal. De msterdamse zanger staat met Zij weet het, dat hij net als Davina voor het eerst vertolkte in Beste zangers, inmiddels negen weken in de Top 40. „Tino is mijn maatje, een flapuit net als ik. Hij had net heftige dingen meegemaakt, zijn zus overleed, en dan komt dit. Dat ik daar onderdeel van ben, vind ik prachtig”, aldus Faria, die in het interview laat weten dat hij ’goed’ aan de liedjes verdient, maar ’niet kan stoppen met werken’.