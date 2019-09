Danspasjes lieten Thomas Cammaert huilen

„Ik trok het niet meer, ik kon het niet”, zegt de acteur, die een koppel vormt met actrice Susan Visser, voor de camera van het ANP. „Mijn lijf was op, mentaal was ik op. Ik dacht: het gaat mij nooit lukken. Toen dacht ik wel: waar ben ik aan begonnen jongens, ik had ook gewoon op het terras kunnen zitten.”

Ook de dames van OG3NE zaten er af en toe flink doorheen. „Je hebt super veel spierpijn en alles wat je moet doen gaat soms door merg en been”, aldus Shelley.

Mental breakdown

Volgens haar zus Lisa wisten de drie als ’diehard-fans’ wel waar ze aan begonnen. „We hebben alle afleveringen van alle seizoenen gezien. We zagen mensen die een mental breakdown hadden, moesten huilen en niet meer verder wilden. Maar daar hebben we ons op voorbereid. Je weet dat het kan gebeuren, dan kan het alleen nog maar meevallen.”

Sharon Doorson, die de dansschoenen aantrekt samen met Géza Weisz, is juist blij met alle fysieke inspanningen. „Ik ben wel echt fit geworden”, zegt de zangeres, die vorig jaar voor het eerst moeder werd. „Ik heb net een kleine. Ik vond het dus wel heel spannend om mee te doen omdat ik nog niet helemaal in shape was en nog niet helemaal in conditie. Maar Dance Dance Dance heeft mij wel geholpen.”

Het nieuwe seizoen van Dance Dance Dance begint op 27 september, voor het eerst bij SBS6. De eerste vier seizoenen van het dansprogramma met BN’ers werden uitgezonden door RTL.