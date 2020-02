Frankie Valli treedt op in Carré

Frankie Valli brak door als leadzanger van The Four Seasons. De groep uit New Jersey had begin jaren zestig in eigen land nummer 1-noteringen met singles als Sherry, Big Girls Don’t Cry en Walk Like a Man.

Terwijl rond 1967 de populariteit van de band afnam, scoorde Valli een enorme hit met Can’t Take My Eyes Off You. Halverwege de jaren zeventig maakte The Four Seasons een comeback met December 1963 (Oh What a Night) en had Valli opnieuw een hit te pakken met de titelsong van de film Grease, geschreven door de Bee Gees.

Jersey Boys

In 2005 ging op Broadway Jersey Boys in première, de met vier Tony Awards bekroonde musical over het levensverhaal van Frankie Valli & The Four Seasons.

De kaartverkoop voor A special evening with the original Jersey boy Frankie Valli and The Four Seasons start op vrijdagochtend 28 februari om 11.00 uur.