Krassen in het masker

Kim Cattrall: „We wilden van Modus geen standaard misdaadserie maken; ik denk dat we daarin geslaagd zijn.” Ⓒ Hollandse Hoogte/Eyevine

Twintig jaar geleden stormde ze, uiteraard op naaldhakken, wereldwijd de huiskamers binnen als mannenverslindster Samantha Jones in Sex and the City. Kim Cattrall (61) maakt straks een verrassende opwachting in de Zweedse misdaadserie Modus. Als niemand minder dan president van Amerika.