’Ik schat dat ik dit jaar 250 bedreigingen krijg’

„Ik schat dat ik dit jaar tweehonderd bedreigingen krijg”, zegt de 67-jarige zanger tegen BuzzE. „Vorig jaar waren het er vijftig, dat viel wel mee. Het jaar daarvoor waren het er driehonderd.” Een aanzienlijk deel daarvan komt van ver: de Verenigde Staten. „Mensen schrijven dat ik een verdediger van blackface ben. Veel berichten komen in het Engels. Ik vind het geestig om ze in keurig Engels terug te beledigen. Daarna blokkeer ik ze.”

Henk maakt het niet uit welke kleur Piet heeft, zo benadrukt hij. „Ik ben kleurenblind, ik vind het prima als er groene, blauwe, of roetveegpieten zijn. Alles mag.” Maar de reden waarom de NTR heeft besloten om Zwarte Piet in de ban te doen, zint de zanger niet. „Zwarte Piet is niet racistisch. Tradities mogen best veranderen, maar niet om de verkeerde redenen.”

Overigens heeft Henk al eerder een andere versie van zijn Sinterklaas-lied opgenomen: toen de discussie rond Zwarte Piet uitbrak, nam hij een ’regenboogversie’ op. Daarin komen allerlei kleuren voor. „Die versie vind ik mooier dan het origineel, maar hij wordt nooit gedraaid. Dj’s durven de nieuwe versie niet te draaien, omdat ze daarmee openlijk toegeven dat ze het met het origineel niet aandurven. En het origineel wordt ook niet gedraaid, vanwege de discussie. Je doet het nooit goed.”