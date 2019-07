Jordyn Woods doet het opnieuw: ex van Khloé

Het zorgde voor oorlog tussen haar en haar voormalige beste vriendin Kylie Jenner en een einde aan hun zakelijke samenwerking. Ook luidde het het einde van de relatie tussen Khloé en Tristan in, al gaf ze hem in eerste instantie nog een paar keer een kans. Nog geen vijf maanden later gaat Jordyn opnieuw voor een ex van Khloé, opnieuw een NBA-ster, genaamd James Harden.

Nadat de twee gedanst en gefeest hadden in een club woensdagavond, zouden ze zich afgezonderd hebben in een knus hoekje, waar ze een waterpijp rookten. Ook zou Woods daar nog een exclusief dansje voor de basketballer hebben gedaan.

De twee zouden voor Khloé’s breuk met Tristan ook al veel samen zijn opgetrokken. Volgens Jordyn zou de Kardashian dat prima vinden. Bronnen vertellen echter aan TMZ dat Khloé van niets wist. Misschien maar beter ook, want of Khloé deze nieuwe vorm van verraad kan accepteren?

