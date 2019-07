Catherine en Meghan weer samen naar Wimbledon

Voor wie Meghan juicht is duidelijk. Haar goede vriendin Serena Williams plaatste zich moeiteloos voor de eindstrijd. De 37-jarige Amerikaanse neemt het zaterdagmiddag op tegen de tien jaar jongere Simona Halep uit Roemenië. Meghan ging vorige week al naar het beroemde tennistoernooi om Serena aan te moedigen. Toen zorgde ze voor een klein relletje door het publiek te vragen geen foto’s van haar te maken. Ook de outfit van de hertogin, een spijkerbroek, viel niet in de smaak op het chique Wimbledon.

Voor Catherine, die beschermvrouwe is van de organisator van het toernooi, is het eveneens niet de eerste keer dat ze naar Wimbledon gaat. Zij zorgde vorige week dinsdag voor een verrassing toe ze de Royal Box van het Centre Court verliet om een bezoekje te brengen aan de bijbanen.

Catherine is ook zondag op Wimbledon, dan wordt ze vergezeld door haar man prins William. De Cambridges kijken zij aan zij naar de finale van het mannenenkelspel. Tussen wie die strijd gaat, is nog niet bekend. Vrijdag staan Roger Federer en Rafael Nadal tegenover elkaar in de halve finale. Ook Novak Djokovic en Roberto Bautista Agut nemen het tegen elkaar op voor een finaleplek.

Beide hertoginnen wacht een druk weekeinde. Meghan, die eigenlijk nog zwangerschapsverlof heeft sinds de geboorte van zoon Archie in mei, gaat zondag met haar man prins Harry naar de Europese première van de film The Lion King.