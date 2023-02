MAFS-koppelaars laten meerdere matches links liggen

Campagne doet deze opvallende ontboezeming in gesprek met Veronica Superguide. Het blijkt dat zij en de andere leden van het team tijdens de voorbereidingen van een nieuw seizoen veel meer mensen aan elkaar koppelen dan ooit op televisie te zien zijn. Er is keus genoeg: ruim 3500 mensen hebben zich opgegeven voor deze reeks.

Married at first sight bood dit seizoen slechts ruimte voor zes koppels. Dit betekent dat er in overleg met de programmamakers strenge keuzes gemaakt worden: „Je wil natuurlijk ook een divers aanbod hebben”, zo verklaart Campagne. „Niet alleen maar veertigers, bijvoorbeeld. En niet alleen maar hetero-koppels.”

Als gevolg van dit beleid lopen heel wat singles hun potentiële droompartner mis. De productie brengt de ongebruikte matches immers niet met elkaar in contact. Wel worden alle gegevens voor de zekerheid bewaard. Dat was dit seizoen geen overbodige luxe toen het omstreden huwelijk van Martijn en Nicole al na enkele dagen klapte.

Anne Campagne debuteert dit seizoen als liefdesexpert van Married at first sight.

Toen Martijn en Nicole al tijdens hun huwelijksreis besloten uit het liefdesexperiment te stappen, hoefden Campagne en haar collega’s niet lang te zoeken naar vervanging. Zonder dat ze het wisten lagen hun opvolgers Stephan en Patricia volgens Campagne al „panklaar op de stapel”.

Vorig seizoen werd ook al een beroep gedaan op deze kaartenbak vol ongebruikte matches toen bruidegom Maurice binnen een dag werd afgewezen door zijn echtgenoot Arjan. De makers boden Maurice na die domper de kans om op date te gaan met drie andere mannen die goed bij hem zouden passen.

Stephan en Patricia hebben volgens relatie-expert Anne veel kans van slagen. Ze meent zelfs dat het een voordeel is dat het stel later is ingestroomd en in rap tempo het programma doorloopt om de overige koppels bij te houden. De coach kan onthullen dat de extra tijdsdruk zorgt voor verbinding tussen de twee echtelieden.

Maar daarmee is het nog zeker geen gelopen race voor de hekkensluiters van Married at first sight. Uit de research blijkt ook dat Stephan erg kritisch kan zijn en moet leren omgaan met nieuwe zaken die niet direct perfect zijn. Op haar beurt is Patricia al zo lang single dat het de vraag is in hoeverre ze haar rijke sociale leven wil opgeven voor een nieuwe liefde.