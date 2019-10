Actrice loopt weg bij opnames Will & Grace

De geruchten over een ruzie tussen de twee begonnen eerder dit jaar toen oplettende kijkers merkten dat de twee Will & Grace-sterren elkaar niet meer volgden op Instagram. Ook stonden ze zelden meer samen op foto’s. Kijkers vreesden ook dat dat de reden was dat de serie na het elfde seizoen geen vervolg meer kreeg.

Eric McGormack, de enige die op Instagram nog wel contact heeft met Megan Mullaly, bagatelliseerde eerder de berichten over ruzie op de set. „We kunnen allemaal enorm goed met elkaar opschieten. Dat is altijd al zo geweest. Mensen maken zich veel te snel druk.” Volgens hem hadden de producers sowieso al besloten de show te stoppen, die oorspronkelijk van 1998 tot 2005 te zien was in Amerika, maar in september 2016 dankzij een politiek spotje nog een vervolg van drie seizoenen kreeg.

In Amerika is op NBC net het elfde seizoen in première gegaan. De twee ’Karen-loze’ afleveringen zullen later dit jaar daarin uitgezonden worden.