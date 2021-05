Hairstylist John Beerens voor ruim 8 ton opgelicht door medewerker

Het geld dat de oud-medewerker ontvreemde uit het bedrijf van de hairstylist - die onder andere te zien was in Holland’s Next Top Model en Steenrijk, Straatarm - heeft hij privé gebruikt. Van de 8 ton zou inmiddels weinig meer over zijn, want hij heeft ruim 2 ton in zijn huis gestoken, 3 ton gebruikt om schulden af te betalen en bijna 3 ton aan andere zaken uitgegeven. Op 2 april 2020 viel de man door de mand en werd aangehouden door de politie.

Afhankelijk van de naheffingen die de belastingdienst als gevolg van de fraude aan Beerens heeft opgelegd, zou het terug te betalen bedrag voor de oud-administratief adviseur van Beerens kunnen oplopen tot meer dan een miljoen.

Aan Omroep Brabant heeft de advocaat van Beerens laten weten geen commentaar te willen geven, omdat ze in hoger beroep gaan.