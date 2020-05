Beau: ik ga er nu geen circus van maken

Het gaat, ondanks de coronatijd, goed met Beau, zo vertelt hij. In de afgelopen weken zat hij ook niet bepaald stil. Zo nam hij meerdere programma’s op waaronder, vanuit zijn eigen woonkamer, Beau Blijft Binnen. „Ik ben gezegend met een gezond gezin, gelukkig. Maar ik ben wel angstig voor mijn ouders van 83 en 85. Ik zit wat dat betreft in hetzelfde schuitje als iedereen.”

Precies dat wil Beau straks ook naar voren brengen in zijn tweede serie Beau. „Die coronacijfers, dat weten we nu wel. Daar wil ik ook niet meer zo op gepind zijn. Ik wil meer ruimte voor gesprekken met mensen die het echt aangaat”, zegt hij. „Ik wil meer die human interest kant op. De impact op de Nederlandse burger wordt, vind ik, nu te weinig getoond.”

Coronamoe

Toch zullen ook de bewindslieden en specialisten niet ontbreken, benadrukt Beau. „Er zijn nu al mensen die coronamoe worden maar je moet toch die informatie krijgen. We zitten als het ware in een oorlogssituatie. Die informatievoorziening moet op gang blijven.”

„Natuurlijk wil ik ook wel een beetje plezier maken maar ik ga nu echt nog niet op tafel dansen of circus maken”, gaat Beau verder. „Dat voelt nog niet goed. De sfeer moet leidend zijn. Het voelt pas alsof we net de oorlog een beetje onder de knie hebben en nog zijn er zoveel onzekerheden.”

Kritiek

Net als voorganger Eva Jinek mag Beau een half uur langer door én krijgt hij te maken met een lege studio. „Het is een heel verschil dat er geen publiek bij is. Er wordt niet gelachen, je krijgt geen reactie. Dat heb ik normaal gesproken heel erg nodig. Je merkt of iets saai wordt of dat ze aan je lippen hangen. Maar het heeft ook iets intiems, alsof je heel geconcentreerd aan het kaarten bent.”

Beau ging eind vorig jaar met wisselende kijkcijfers van start. Ook waren de recensenten niet altijd even aardig voor hem. De presentator verwacht niet dat de critici nu opeens malser voor hem zijn. „Kritiek hoort er ook bij. Ik vind het allemaal prima. Aan de kijkcijfers kan je niets veranderen. Je moet gewoon een zo goed mogelijke show maken. Dat is het enige wat ik kan doen.”

Beau’s talkshow begint net als Jinek om 21.25 uur.