Neef Michael Jackson speelt King of Pop in nieuwe biografiefilm

Regisseur Antoine Fuqua ontwikkelt het filmproject op dit moment met producent Graham King, die eerder het met Oscars bekroonde Bohemian Rhapsody maakte, over Queen-zanger Freddie Mercury. Het scenario wordt geschreven door John Logan, de man achter de scripts van Gladiator en The Aviator.

Volgens productiehuis Lionsgate zal de film „alle aspecten van het leven van Jackson belichten”, maar meer details zijn nog niet gegeven. Het is niet duidelijk hoe en of de talloze controverses rond Jackson aan bod zullen komen. Zo is de zanger vaak geassocieerd met mogelijk seksueel wangedrag jegens kinderen, een beschuldiging die eerder onderwerp was van de veelbesproken HBO-documentaire Leaving Neverland.

Jackson brak door als kindsterretje met de Jackson 5, waarin ook zijn broer Jermaine meezong. Later werd hij solo de grootste popster ter wereld. Hij won onder meer dertien Grammy Awards. In 2009 overleed hij, op 50-jarige leeftijd, aan een hartstilstand.