Melanie C zwanger van nieuwe liefde?

De Spice Girl werd gespot met een nieuwe man aan haar arm, met wie ze in Primrose Hill een hapje ging eten. Even later werden ze zoenend op de gevoelige plaat gezet.

Maar op de kiekjes lijkt iets nóg opvallenders te zien, want valt er een babybuikje te onwaren, verstopt in haar blauwe zomerjurk? Bekijk hier de foto's.

Als Melanie en haar nieuwe vlam inderdaad een baby verwachten, is dat de tweede keer dat ze moeder wordt. In februari 2009 beviel ze van haar eerste kind, dochter Scarlet. In 2012 gingen Melanie en Scarlets vader Thomas Starr uit elkaar.