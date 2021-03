Mark Rutte reageert op ’kerstliefde’

Begin deze maand vertelde Rutte in Libelle TV dat hij kerst heeft doorgebracht „met z’n tweeën in een huisje”. „Allemaal volgens de coronaregels”, vulde hij aan. Wie die mysterieuze ’tweede’ was, wilde hij op dat moment niet zeggen. En dus krijgt de 54-jarige demissionair minister-president in Shownieuws de vraag opnieuw voorgeschoteld. „Met familie. Ik kan alleen niet zeggen wie, want die familie van mij wurgt me als ik namen naar buiten breng.”

Toch zegt Rutte wel ’ruimte’ te hebben voor een vrouw in zijn leven. „Dat zou er wel zijn. Nu is het heel heftig, deze weken. En ook door corona is het de afgelopen maanden vreselijk hard werken. Maar normaal gesproken maak ik ook afspraken met mijn vrienden en heb ik mijn hele privéleven eigenlijk laten lopen zoals het daarvoor ging. Ik ging weleens naar een Dance Valley of een rockconcert, en dat ben ik daarna ook blijven doen.”

Kinderen

Wat betreft daten kan de VVD-lijsttrekker worden gezien als ’ouderwets’. Geen datingapps voor hem. „Als het gebeurt, dan moet het toch iemand zijn die je op straat tegenkomt. Iemand waarvan je zegt: ’Ja, wij worden samen oud.’ Maar het is niet dat ik er krampachtig naar op zoek ben. Ik ben nu heel gelukkig, maar als het gebeurt, dan gebeurt het.

En hoewel hij de ware nog niet is tegengekomen, wil Rutte het hebben van kinderen nog niet uitsluiten. „Op dit moment heb ik ze nog niet, nee. Dat is niet iets wat ik nu mis. maar wie weet gebeurt het. Mijn vader was 57, 58 jaar toen ik werd geboren, en dat betekent dus wel dat de kans aanwezig is dat je vrij jong je vader verliest. Ik was 21 toen hij overleed, en dat is wel iets wat je moet incalculeren. Dat jouw kinderen je minder lang zullen meemaken.”

Liefdesbrieven

Het is overigens af te raden de demissionair premier liefdesbrieven te sturen: hij leest ze niet. „Er komen weleens heel aardige en lieve brieven binnen van vrouwen die dan zeggen: ’Ik zou het leuk vinden om eens een kop koffie met je te drinken.’ Dat vind ik ingewikkeld. Want voor je het weet, ga je toch contact zoeken om te zeggen: ’Joh, misschien niet.’”