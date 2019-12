Luxemburgse erfgroothertogin Stéphanie in verwachting

De baby wordt de tweede in lijn van troonopvolging, na Guillaume. Dat betekent dat diens broer prins Félix een plaatsje opschuift en dat ook diens kinderen prinses Amalia en prins Liam een stapje verder komen te staan van de troon. Zolang het erfgroothertogelijk paar geen kinderen had, was Amalia de eerstvolgende in de generatie na Guillaume en Félix.

Guillaume en Stéphanie woonden het afgelopen jaar in Londen, waar het toekomstige staatshoofd van Luxemburg studeerde aan het Royal College of Defence Studies en waar beiden genoten van de betrekkelijke anonimiteit. In de zomer zat de cursus erop en keerden ze terug naar Luxemburg om de publieke taken te hervatten.

Stéphanie viel in oktober in voor haar schoonmoeder Maria Teresa bij het staatsbezoek van het Belgische koningspaar aan Luxemburg. Maria Teresa had net een knie-operatie achter de rug en kon daardoor koningin Mathilde niet vergezellen bij het bezoek.