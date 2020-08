Sia heeft spijt van aankondiging kleinkinderen

De aankondiging dat ze oma was geworden kwam nogal onverwacht, omdat Sia pas zes weken geleden wereldkundig had gemaakt dat ze een jaar eerder twee 18-jarige zoons had geadopteerd. Ze wijt haar keuze om het babynieuws van een van haar zoons te delen dan ook aan haar gebrek aan ervaring. „Ik ben het moederschap nog aan het leren. Ik realiseer me nu dat ik het niet over het privéleven van mijn kinderen kan hebben.”

In het interview wil de 44-jarige dan ook niets kwijt over haar rol als kersverse oma. „Het is mijn taak om mijn kinderen te beschermen en er niets uit te flappen over wat er gebeurt in hun leven. Dus ik heb besloten het er helemaal niet meer over te hebben.”