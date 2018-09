René Froger fysiek op

Maandag werd bekend dat de zanger al zijn publieke optredens tot 7 augustus geannuleerd had. Zijn stem zou rust nodig hebben. Nu blijkt dat er toch wat meer aan de hand is.

"Het is een kwestie van 'te veel hooi op zijn vork genomen'", zegt zijn vrouw Natasja in het Algemeen Dagblad van dinsdag.

Ook de woordvoerder van de zanger, Ludo Voeten, geeft aan verbaasd te zijn door het besluit van Froger om wat rustiger aan te doen. Hij zegt hierover: "Ik werk al een kwarteeuw nauw met René samen en dit is nooit eerder gebeurd. René gaat altijd door, zonder ook maar een moment te mopperen. Kennelijk is hij zichzelf nu toch echt tegengekomen, want hij is niet alleen vocaal op, maar ook fysiek."

De Toppers-zanger zelf laat weten dat het allemaal niet zo heel ernstig is. "Ik heb het gewoon knetterdruk gehad. De batterij is even leeg en ik heb dringend behoefte aan veel rust. Mijn stem is volledig weg, ik ben doodmoe en totaal kapot.