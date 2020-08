Dochter Alec Baldwin en Kim Basinger mishandeld en beroofd

Een dag na het incident deelde Ireland foto’s op Instagram, waarop te zien is dat ze een of meerdere rake klappen in haar gezicht heeft gekregen. Ze schrijft erbij: „Ik stond op een parkeerplaats toen ik door de vrouw in mijn gezicht werd geslagen. Vervolgens stal ze mijn spullen en ging ze er, met haar echtgenoot, in een vluchtauto vandoor.”

Het stel kon niet veel later worden ingerekend door de politie. „Gelukkig was er iemand die alles heeft gezien en wilde getuigen. De politie vertelde mij dat deze incidenten tegenwoordig vaker voorkomen, omdat steeds meer mensen door de coronacrisis geen werk hebben en met geldproblemen kampen.”

Door haar verhaal te delen wil het model haar volgers waarschuwen voor overvallers. Ze adviseert hen dan ook om voorzichtig te zijn en altijd de omgeving goed in de gaten te houden. „Het zijn zware tijden en we moeten allemaal een beetje op elkaar letten.”