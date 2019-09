Carice van Houten mag Emmy Award uitreiken

Angela Bassett, Stephen Colbert en Viola Davis behoren ook tot de sterren die dit jaar een prijs mogen overhandigen op het podium van het Microsoft Theater in Los Angeles. Andere namen in het rijtje zijn Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Billy Porter en Naomi Watts.

Grootste kanshebber tijdens de 71e uitreiking van de Emmy Awards is Game of Thrones met 32 nominaties. De serie neemt het in de categorie beste dramaserie op tegen de BBC-serie Killing Eve en This Is Us.