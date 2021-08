Oudste dochter Dr. Dre leeft op straat

„Ik heb hem heel vaak om hulp gevraagd, maar zonder succes. Ik werk als bezorger voor DoorDash en UberEats om in elk geval voor mijn kinderen te kunnen zorgen. Zij wonen bij vrienden van mij, ik verblijf in mijn auto. Eerlijk gezegd neem ik elk baantje aan dat voor handen is, zo lang ik er de kosten van mijn vier kinderen mee kan dekken”, aldus LaTanya.

Dr. Dre en de moeder van LaTanya, Lisa Johnson, gingen uit elkaar toen zij pas 5 jaar oud was. LaTanya zegt haar vader 18 jaar lang niet gezien te hebben en kan alleen met hem communiceren via zijn managementteam.

„Ik maak me zorgen over de kosten van mijn huurauto, ik kan de betalingen daarvan niet meer bijhouden. Het is een SUV die 1950 euro aan huur kost voor 3 weken en tot nu toe heb ik maar 1 week kunnen betalen. Ik weet niet waar ik het geld vandaan moet halen, maar het duurt niet heel lang meer voordat ik dit ’huis’ ook kwijt ben”, aldus LaTanya.

Dre zou zijn dochter in het verleden meerdere malen geld toegestopt hebben, maar hield daarmee op nadat ze zich in de media over hem had uitgelaten. LaTanya ziet dat echter anders: „Het maakt niet uit wat ik doe, ik trek altijd aan het kortste eind. Het enige dat ik wil is met hem communiceren en checken of hij überhaupt contact met zijn kleinkinderen wil hebben. Daarbij is het als kind behoorlijk pijnlijk om te lezen dat mijn vaders huidige ex-vrouw Nicole maandelijks een toelage van ruim 250.000 euro krijgt. Mijn moeder heeft dat nooit gekregen en zelfs ik als dochter zal dat nooit of te nimmer krijgen.”