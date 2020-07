Alanis Morissette experimenteerde met drugs ’om God te vinden’

Volgens de Canadese rockzangeres opende ze met drugs „vele deuren die naar God leiden.” Bovendien typeert ze zichzelf als een ’nieuwsgierig meisje’ dat een experiment bepaald niet schuwt.

Van Alanis verschijnt 31 juli het nieuwe album Such Pretty Forks in the Road, acht jaar na Havoc and bright lights. Ze omschrijft de plaat, waarvan inmiddels het voorproefje Nemesis is verschenen, als ’uiterst persoonlijk’. Morissette zingt over onder meer haar depressies, angsten, verslavingen en slapeloosheid.