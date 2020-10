Shia LaBeouf aangeklaagd om diefstal petje

De acteur zou na de ruzie bovendien het petje van de man hebben afgepakt en meegenomen. Zowel hij als de man met wie hij vocht zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Toch deed de man aangifte, waarbij de politie na onderzoek constateerde dat Shia de aanstichter was. Daarom is hij aangeklaagd voor geweldpleging en diefstal van een pet.

Het is een tijdje geleden dat de acteur in de problemen kwam met de wet. In 2017 werd hij dronken opgepakt voor een gevecht en werd hij veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.