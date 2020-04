Koen Kardashian rent naakt door de straat

„Weddenschap verloren, ik hou het bij puzzelen joe, groetjes, stay safe”, schrijft Koen bij een opmerkelijk filmpje op Instagram. Te zien is hoe hij volledig naakt de staat over steekt en weer terug rent. Om wat voor weddenschap het ging, is overigens niet bekend.

Opmerkelijk genoeg kwam er net een tram aanrijden toen Koen weer terug bij zijn huis was, de reizigers hebben dus niets gezien. Al maakt dat achteraf bezien ook niet uit gezien hij de actie dus met al zijn volgers op Instagram heeft gedeeld en iedereen hem in volle glorie kan zien.

Koen Pieter van Dijk, zoals Koen Kardashian eigenlijk heet, raakte in 2015 bekend nadat hij te zien was in het POWNED-programma Niet lullen, maar poetsen. In 2018 won hij de BNN Mediawijsheidtest 2018, waarmee hij bewees het meest op de hoogte te zijn van alle ins en outs van social media, influencing en cyberveiligheid. In 2019 presenteerde hij naast Ex on the Beach Double Dutch All Stars ook Just Tattoo of Us Benelux, samen met Jaimie Vaes