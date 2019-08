Floortje nog een keer terug naar het einde van de wereld

Floortje reist naar de oude bekenden om te ontdekken of ze nog steeds aan het einde van de wereld wonen en hoe en of hun leven in de tussentijd is veranderd. Zo gaat de presentatrice terug naar onder anderen de Amerikaanse Maggie die een weeshuis in India runde. De nieuwe reeks is vanaf volgend voorjaar op de buis.

De presentatrice reist sinds 2014 naar mensen die op afgelegen plekken wonen. Het populaire programma won in 2016 de Gouden Televizier-Ring.