Nikkie de Jager spreekt tijdens VN-top in New York

Nikkie (27) is aanwezig tijdens ’Leaving No One Behind’, een bijeenkomst georganiseerd door het Koninkrijk der Nederlanden. Op de agenda staat een gesprek over de noodzaak om wereldwijd een einde te maken aan de uitsluiting van mensen op basis van hun seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie. Dit is nodig om de doelen, die door de VN zijn afgesproken in Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van mens en milieu, te kunnen halen.

In januari 2020 maakte De Jager via een video op haar YouTube-kanaal bekend transgender te zijn. Later dat jaar werd ze ambassadeur voor de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties en houdt ze zich vooral bezig met gendergelijkheid.