’Gal Gadot meest sexy vrouw ter wereld van 2021’

De 31-jarige Robbie is dit keer op plaats vier geëindigd. Andere bekende namen in de top tien zijn collega-actrices als Ana de Armas (6) Scarlett Johansson (9) en Mila Kunis (10). In totaal werden op de website van FHM meer dan 30.000 stemmen uitgebracht.

Gadot was vier jaar geleden ook de laatste winnares van de Engelse editie, die tussen 1995 en 2017 werd opgesteld. FHM Nederland blies de verkiezing in 2019 nieuw leven in als de internationale tegenhanger van de FHM500, de lijst van de 500 mooiste vrouwen van Nederland.

Hoofdredacteur Chris Riemens noemt Gadot „een adembenemende winnares.” De actrice, vooral bekend van haar rol als Wonder Woman, eindigde de afgelopen twee jaar ook al hoog. In 2019 werd ze derde en vorig jaar zesde.