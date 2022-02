Billie Eilish legt concert opnieuw stil voor veiligheid van fans

Eerder deze maand staakte Eilish haar optreden tijdelijk omdat een fan ademhalingsproblemen had. De zangeres bood haar zelfs haar eigen inhaler aan.

Die actie viel bij Kanye ’Ye’ West niet in goede aarde. De rapper dacht dat Eilish daarmee een sneer uitdeelde aan Travis Scott. Bij een optreden van Scott tijdens festival Astroworld kwamen afgelopen november tien mensen om het leven in het gedrang. De rapper kreeg kritiek omdat hij zijn show niet had stilgelegd.

Eilish reageerde dat haar ingrijpen niets te maken had met Scott. „Ik heb letterlijk niks gezegd over Travis, het enige dat ik deed was een fan helpen.”