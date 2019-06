Geen kinderen meer voor Sylvie Meis

Sylvie, die samen met haar 13-jarige zoon in Hamburg woont, is gelukkig met de situatie zoals die is. „Volgend jaar word ik 42. Als je op een gegeven moment een leuke man leert kennen, is een baby niet direct het eerste waar je dan aan denkt.”

Momenteel is de tv-presentatrice single, nadat haar relatie met de 29-jarige Bart Willemsen in april stukliep.