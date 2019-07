Wereld in het klein

Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek is sowieso een bezoekje waard. De vaste tentoonstelling bevat een keur aan modeltreinen, waaronder ook die uit de collectie van thrillerschrijver Appie Baantjer. Het museum is gevestigd in het stationsgebouw van Sneek. Vanaf morgen t/m 1 september is in een leegstaand deel van hetzelfde pand ook een kinderspeelparadijs ingericht met meer dan honderd houten treinen, wagons en bruggen om zelf mee te spelen. Wel met de trein ernaartoe, natuurlijk!

Info: modelspoormuseum.nl

Niet alleen de gebouwen zijn er kleiner, ook een dag is veel korter in Miniworld Rotterdam. Elk uur duurt er maar één minuut. Dat stelt de bezoekers in staat deze miniatuurwereld ook bij nacht te bewonderen. Waarbij de gedetailleerde maquettes door duizenden flonkerende lampjes worden verlicht. Naast Rotterdam zelf is de haven nagebouwd en ook toont dit museum Groot-Brittannië in het klein.

Zie voor meer info: miniworldrotterdam.com

Voor nostalgisch kermisgenoegen in miniformaat is Het Markiezenhof in Bergen op Zoom de aangewezen plek. In dit oudste stadspaleis van Nederland is een speciale bovenverdieping ingericht als kermismuseum. Met tal van echt werkende attracties op schaal: van rups tot reuzenrad en van octopus tot hully gully.

Info: markiezenhof.nl