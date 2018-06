Ivo Niehe schrijft van zich af

Ivo Niehe (67) schrijft een oude frustratie van zich af. Zijn op vele plekken bespotte euforische optreden bij het programma Pauw & Witteman, waar hij twee jaar geleden live uit Parijs vertelde over het ’belachelijk grote succes’ daar van zijn show over Yves Montand, krijgt zijn laatste nagalm. „Ik was misschien te enthousiast, maar ik kwam ook net van het podium”, verdedigt Ivo zich, die een te groot ego en zelfverheerlijking werd verweten. „Maar nu heeft het me mooie inspiratie gegeven.”