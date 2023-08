Katja Schuurman reageert op zaak Thijs Römer: ’Als vader van mijn dochter zal ik hem nooit laten vallen’

Hoewel Katja lange tijd haar lippen stijf op elkaar hield, wil ze nu toch wat kwijt. „Ik hoop dat men begrijpt dat me in het openbaar uitlaten over het gedrag en de keuzes van de vader van mijn dochter niet in het belang van mijn dochter is”, schrijft Katja. „Niet omdat ik vind dat ik daartoe verplicht ben, maar omdat ik inmiddels behoefte voel om iets te zeggen. Binnen de beschermende muren van ons huis worden alle gesprekken gevoerd die nodig zijn om haar geloof in liefde en eerlijkheid heel te houden.”

Katja zegt dat ze als moeder, vrouw en mens niet anders kan dan „diepe pijn” te hebben over een deel van het gedrag en een deel van de keuzes van hem als vader. Maar als vader van haar dochter zal ze hem nooit laten vallen. „Ik zal alles doen dat in mijn macht ligt om bij te blijven dragen aan een zo normaal en liefdevol mogelijk relatie tussen vader en dochter.”

Thijs en Katja waren elf jaar lang samen. In 2010 kregen ze dochter Sammie. Uiteindelijk gingen de twee in 2015 uit elkaar.

Zedenzaak

De rechtbank achtte onlangs bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren.

Thijs werd twee weken geleden veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Dinsdag werd bekend dat de acteur, evenals het OM, in hoger beroep gaat.