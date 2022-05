Pete Davidson laat initialen kinderen Kim Kardashian tatoeëren

Op foto’s die TMZ zondag deelt is te zien dat Davidson in zijn hals de letters KNSCP heeft laten vastleggen. Die zouden staan voor de namen van Kim en haar kids North, Saint, Chicago en Psalm.

Dit is al de derde tattoo van Davidson die over Kardashian gaat. Eerder liet hij haar voornaam op zijn lichaam vastleggen en nam hij een tatoeage met de tekst Mijn vriendin is advocaat. Kardashian liet in maart in de talkshow van Ellen DeGeneres weten dat die laatste haar favoriet is. De realityster noemde de tattoo van haar vriend „cute.”

Kardashian (41) en Davidson (28) kregen in oktober iets met elkaar, tot groot ongenoegen van haar ex-man, Ye. De rapper haalde op social media meermaals uit naar Davidson, maar heeft een aantal weken geleden de meeste posts op zijn Twitter en Instagram verwijderd.