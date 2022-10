The Beach Boys brengen nooit eerder uitgebracht nummer uit

Het lied gaat over een soldaat die overlijdt in de Vietnam-oorlog. Muzikant Blondie Chaplin, die net als Dennis Wilson te horen is op het nummer, vertelt in een interview met Rolling Stone dat het „griezelig” is om de zang van Wilson te horen. „Zo voelde Dennis zich in die tijd. Ik hoor hem worstelen met zijn zorgen. De stem is erg gevoelig, je kunt de emotionele pijn voelen”, aldus Chaplin.

Dennis Wilson, mede-oprichter van The Beach Boys, verdronk in 1983 op 39-jarige leeftijd in de haven van Marina del Rey. Hij was op dat moment onder invloed van cocaïne, alcohol en diazepam.

De verzamelbox Sail On Sailor - 1972, waar Carry Me Home op staat, komt op 2 december uit.