’Netflix bang dat dure docu Harry en Meghan overtroefd wordt door memoires’

Meerdere bronnen zouden Page Six hebben laten weten dat er veel op het spel staat voor de streamingsdienst. „Er is nog veel te organiseren en er staat veel op het spel. Netflix wil er zeker van zijn dat ze die docu niet voor niks maken en primeurs uit Harry’s memoires al eerder naar buiten dan de serie.”

Er was laatst onduidelijkheid of Harry’s nu al veelbesproken boek nog dit jaar zou uitkomen. Volgens de bron staat de verschijning daarvan wel degelijk ook dit najaar gepland, en zelfs nog voordat de populaire serie The Crown over het Britse koningshuis op Netflix verschijnt. „Netflix-bazen wisten dat het boek zou verschijnen, dus willen ze niet langer wachten met de docu.”

In The Crown komt in het vijfde seizoen het auto-ongeluk van prinses Diana in augustus 1997 aan de orde, waarbij ze overleed.