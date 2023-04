’Amanda Bynes heeft psychiatrische afdeling ziekenhuis verlaten’

Amanda Bynes (2009). Ⓒ ANP/HH

Amanda Bynes heeft na zo'n drie weken het ziekenhuis verlaten. De oud-actrice verbleef daar op de psychiatrische afdeling nadat ze naakt over straat in Los Angeles had gelopen. Bronnen zeggen tegen TMZ dat Bynes maandag naar huis is gegaan.