'Joshua Jackson wil op korte termijn trouwen'

Joshua en zijn geliefde, actrice Jodie Turner-Smith, werden door de paparazzi gespot in het stadhuis van Beverly Hills. Jodie liep met een grote envelop in haar handen, waar de vergunning in zou zitten. Als Joshua en Jodie inderdaad een trouwvergunning hebben geregeld, moeten ze binnen drie maanden trouwen. De papieren zijn 90 dagen geldig.

Joshua dankt zijn bekendheid aan de tienerserie Dawson's Creek, waarin hij jarenlang de rol van Pacey Witter vertolkte. Recenter was hij te zien in The Affair en Fringe. Joshua was jarenlang samen met actrice Diane Kruger, maar die relatie strandde in 2016. De 30-jarige Jodie speelde in tv-series als Nightflyers en Jett. Begin volgend jaar maakte ze haar speelfilmdebuut in Queen & Slim.