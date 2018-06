Anouk staat op springen

Anouk poseert op het Facebookkiekje trots met haar enorme buik. Het is niet precies bekend wanneer ze uitgerekend is, maar dat het bijna zover is, is duidelijk. Anouk kan alvast níet wachten... "Ik ben dik en zwanger en ik kan niet stoppen met het eten van junkfood. En o mijn god, waar is mijn kont?", schrijft ze bij de foto.

Het is ook nog altijd onbekend wie de vader van haar vijfde spruit is. Verschillende namen als Afrojack en haar drummer Satindra Kalpoe passeerden de revue. Afrojack beweert bij hoog en laag dat hij de vader niet is, en The Voice-zangeres Shirma Rouse, die Satindra goed kent, weet zeker dat hij de vader ook niet kan zijn...

Anouk heeft met haar ex Remon Stotijn drie kinderen: Benjahmin Kingsley, Elijah Jeremiah en Phoenix Ray. Rapper Unorthodox is de vader van Anouks jongste zoon Jesiah Dox.