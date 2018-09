'Jennifer Lopez betrapt met Maksim Chmerkovskiy'

Jennifer en Maksim zijn afgelopen weekend samen gezin in een nachtclub in Ledyard, Connecticut. Een ooggetuige vertelt aan Us Weeky: "Maksim fluisterde dingen in haar oor en hij knuffelde haar. Ze waren erg aan het flirten." Volgens de bron verloren de twee elkaar geen moment uit het oog.

Toch durven bronnen dichtbij Jennifer, die kort geleden haar relatie met Casper Smart zag stranden, te beweren dat de relatie tussen de zangeres en Maskim slechts platonisch is. "Ze zijn vrienden. Jennifer moet er niet aan denken om nu met iemand te daten."