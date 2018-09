Jandino weer vader

Shirley is vrijdag bevallen van een dochter, zo maakt de trotse vader bekend op social media.

Jandino: "Op 20-6-2014 heeft God ons gezegend met een klein prinsesje. Haar naam is Amy-Lee Avery Asporaat."

De bevalling is vlekkeloos verlopen, zo laat 'Dino', die met Shirley ook al een zoon heeft, weten. "Mama heeft het heel goed gedaan en papa ook want hij is niet flauw gevallen. En Elijah is super blij met zijn nieuwe titel: Trotse grote broer."

Jandino kon het niet laten om ook een foto van het meisje te tonen. Kijk hier naar de foto.