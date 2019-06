Meghan grote verrassing bij honkbalwedstrijd

Beide teams hadden ook een verrassing voor Meghan en Harry in petto: op foto’s is te zien dat ze cadeautjes voor hun zoontje Archie hebben gegeven. Dit meldt the Mirror.

De twee grootste rivalen uit de Major League, de hoogste professionele honkbalcompetitie in de Verenigde Staten, staan zaterdag en zondag tegenover elkaar in Londen. Boston Red Sox en New York Yankees spelen dan tweemaal in een uitverkocht London Stadium, de thuishaven van voetbalclub West Ham United. Om de sport wereldwijd te promoten staan dit jaar diverse wedstrijden uit de Major League buiten de Amerikaanse landsgrenzen op het programma.

Harry en Meghan poseren met de spelers van de Boston Red Sox. Ⓒ REUTERS

En natuurlijk ook met de New York Yankees. Ⓒ REUTERS