Baby North reist moederziel alleen

Gelukkig vloog de kleine baby wel eerste klas, en werd ze vergezeld door een entourage van oppassen, een personal assistant, bodyguard en Kanye's tante, bericht entertainmentsite TMZ.

Volgens de site verbleef de kleine dreumes tijdens de wekenlange huwelijksreis bij tante Kourtney in The Hamptons. Ook de rit van en naar het vliegveld beleefde North West in stijl: ze werd gebracht in een zwarte Maserati met chauffeur en werd opgehaald in een Porsche.

