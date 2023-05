Acteur Javier Bardem geëerd met oeuvreprijs filmfestival San Sebastián

Bardem werd de laatste jaren bij een internationaal publiek bekend door rollen in films als Skyfall, Vicky Cristina Barcelona en No country for old men, waar hij in 2008 een Oscar voor won.

In zijn geboorteland Spanje timmerde Bardem al decennia aan de weg. Zo maakte hij als vijfjarige zijn tv-debuut in de tv-serie El Pícaro en speelde hij in 1990 in zijn eerste speelfilm, het erotische drama Las edades de Lulú.

In een reactie laat Bardem weten vereerd te zijn de oeuvreprijs te mogen ontvangen. „San Sebastián is voor mij een geschenk. Hier is het allemaal begonnen”, aldus de acteur die komende september persoonlijk aanwezig is bij de uitreiking.

De Donostia Award werd in 1986 in het leven geroepen door de organisatie van het filmfestival. Gerenommeerde acteurs als Dustin Hoffman, Julia Roberts en Glenn Close viel de eer eerder ten deel. Bardems eigen vrouw, actrice Penélope Cruz, won het beeldje al in 2019.