Lana Del Rey geeft na tien jaar weer show in Nederland

Del Rey, bekend van hits als Born to die, Summertime sadness en Video games geeft ook extra shows in Dublin en Parijs. Die optredens vinden plaats op 7 en 10 juli. Over de optredens zegt de zangeres: „Ik hou van Europa en na mijn show op Glastonbury heb ik besloten een paar extra concerten te geven rond mijn show in Londen op 9 juli. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te zien.”

Het is tien jaar geleden dat Del Rey een optreden gaf in Nederland. Toen stond ze in een uitverkochte Heineken Music Hall in Amsterdam. De kaartverkoop voor de show in de Ziggo Dome start vrijdag om 10.00 uur.