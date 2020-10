Sacha Baron Cohen vreesde voor zijn leven

„Tijdens het filmen van mijn nieuwste Borat-film, verscheen ik als rechts georiënteerde zanger bij een vuurwapenbijeenkomst in de staat Washington. Toen de organisatoren eindelijk het podium bestormden, haastte ik me naar een nabijgelegen vluchtvoertuig”, vertelt Sacha Baron Cohen aan Time Magazine.

Sacha’s pogingen om te vluchten werden echter gedwarsboomd door een woedende menigte die ’met hun vuisten op het voertuig begon te bonzen’. „Onder mijn overall droeg ik een kogelvrij vest, maar dat voelde niet toereikend gezien sommige mensen halfautomatische wapens droegen. Toen iemand de deur opentrok om me naar buiten te slepen, gebruikte ik mijn hele lichaamsgewicht om de deur weer dicht te kunnen trekken totdat onze auto eindelijk weg wist te komen.”

Hoewel zijn films vaak als platvloers worden beschouwd, is hij ervan overtuigd dat zijn komedie krachtiger is dan het in eerste instantie lijkt. „Veel van mijn grappen zijn ongemakkelijk puberaal. Maar als het werkt, kan satire de machtigen vernederen en de kwalen van de samenleving blootleggen. Zoals Abbie Hoffman, die in 1968 de protesten in Chicago tegen de Vietnamoorlog leidde, zei: ’Heilige koeien maken de lekkerste hamburger.’ Door mensen te laten onthullen wat ze echt geloven, heb ik soms de onwetendheid, onverdraagzaamheid en samenzweerderige waanvoorstellingen blootgelegd die vaak net onder de oppervlakte van ons moderne leven op de loer liggen.”