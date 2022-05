Noel Gallagher jaren achtervolgd door ’oversekste’ stalker

De voormalige Oasis-gitarist vertelt in de podcast van Matt Morgan dat hij de vrouw voor het eerst ontmoette tijdens een signeersessie na afloop van een concert. „Bij het optreden daarna merkte ik haar weer op en ook de keer daarna was ze aanwezig. Ze probeerde toen ook backstage te komen”, herinnert Noel zich.

Toen hij voor een concert in België was, moest de 54-jarige rockster zelfs de hulp van de politie inschakelen om van haar af te komen. „Deze stalker was bij elk optreden aanwezig. Ze baande zich altijd een weg naar voren en maakte dan suggestieve handgebaren. Dat oversekste gedoe vond ik al heel erg raar”, blikt hij terug. „Eenmaal terug in mijn hotel werd er op de deur geklopt en bleek het dit meisje te zijn. Ik herkende haar meteen toen ik door de deurspion keek. Ze bleef op de deur bonzen en werd steeds bozer.”

Omdat Noel geen idee had van hoe hij hier mee om moest gaan, besloot hij een bericht te sturen naar zijn beveiliger. „Hij was snel ter plaatse en de twee hadden een discussie. Er ontstond een stevige ruzie en ik zat daar maar met een bakje Pringles te wachten tot ze door de hotelbeveiliging werd afgevoerd en de politie zou komen”, vervolgt hij.

„Ze zeiden dat ze weinig anders konden doen dan haar buiten te zetten, maar dat ze nu daar stond te wachten. Ik dacht toen nog dat ze de volgende ochtend wel vertrokken zou zijn. De bewaker is nog de hele nacht voor mijn hotelkamer blijven staan. Toen ik ’s ochtends mijn beveiliger sprak, bleek dat ze in het café aan de overkant op me zat te wachten. Ze zat voor het raam en maakte wederom suggestieve handbewegingen zodra ze me zag.”

Toch lijkt Noel er nog goed vanaf te komen. In het verleden liep hij maar liefst drie gebroken ribben op toen een fan hem tijdens een optreden aanviel.